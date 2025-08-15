AHMED HIDO DOBITNIK PRIZNANJA „ZLATNI GRB SA PLAKETOM“ OPĆINE VOGOŠĆA

Na Svečanoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća upriličenom povodom Dana Općine Vogošća zaslužnim pojedincima i kolektivima su uručena općinska priznanja i zahvalnice. Najviše priznanje „Zlatni grb sa plaketom“ Općine Vogošća dobio je dobro poznati Ahmed Hido. Posjetili smo ga u njegovom domu i saznali da je zadovoljan i ponosan jer je prepoznat kao vrijedan i aktivan građanin u svojoj lokalnoj zajednici.

Hido je bio organizator otpora, pripadnik Patriotske lige, logoraš i pripadnik Armije RBiH izuzetno aktivan u svojoj lokalnoj zajednici prije i poslije agresije na BiH. Ono što mu posebno znači jeste angažman na izgradnji spomen-obilježja na Nabožiću, uz podršku Općine Vogošća i kako kaže tadašnjeg načelnika Asima Sarajlića. Podršku Općine ima i danas kada se bori za izgradnju Muzeja stradanja građana BiH u prostoru nekadašenjeg logora „Kod Sonje“.

U ugodnom razgovoru sa ovogodišnjim dobitnikom najvišeg općinskog priznanja i njegovom suprugom saznali da je ovaj hrabri čovjek uradio mnogo dobrih stvari i da se time ponosi.