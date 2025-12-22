AHMED EF. SERDAREVIĆ NOVI IMAM DŽEMATA ORAHOV BRIJEG

Ekipa TV Vogošća u proteklom periodu posjetila je Ahmeda ef. Serdarevića, novog imama džemata Orahov Brijeg, koji je na ovu dužnost došao s mnogo entuzijazma i iskrene želje za radom. Srdačno nas je dočekao i podijelio prve utiske o svom radu u džematu. Razgovarali smo o aktuelnim aktivnostima i planovima za naredni period. Posebna pažnja posvećena je radu s djecom i mladima te unapređenju mektebske nastave.

Ahmed ef. Serdarević već na samom početku svog imamskog angažmana u džematu Orahov Brijeg pokazuje toplinu, otvorenost i spremnost da sasluša potrebe svojih džematlija. Njegov pristup radu temelji se na razumijevanju, međusobnom poštovanju i jačanju zajedništva, što džematlije s radošću prepoznaju. Posebno ističe važnost rada s djecom i mladima, smatrajući da su oni temelj zdrave i snažne zajednice.

U tom duhu, u džematu je u toku dogradnja novih prostorija mekteba, čime će se značajno poboljšati uslovi za vjersku pouku i okupljanje najmlađih. Ovaj projekat predstavlja zajednički trud džematlija i dokaz njihove brige za buduće generacije. Uz podršku imama i aktivno učešće zajednice, džemat Orahov Brijeg nastavlja se razvijati kao mjesto duhovnosti, znanja i toplih ljudskih susreta.

Ahmed efendija zrači iskrenošću i smirenošću, a njegova riječ ulijeva povjerenje i nadu. U svakodnevnom radu pokazuje veliku posvećenost, spremnost na razgovor i razumijevanje svakog džematlije. Svojim blagim pristupom i lijepim ahlakom gradi mostove među ljudima i jača osjećaj pripadnosti i zajedništva u džematu.