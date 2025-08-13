ADIL MUHIĆ: PLASTENIČKA PROIZVODNJA JE BUDUĆNOST U VOGOŠĆI

Zbog visokih temperatura i nedostaka padavina poljoprivrednici se i ovog ljeta bore sa sušom koja je ostavila traga na ovogodišnjim prinosima, a građani sve više kupuju povrće i voće uzgojeno na vogošćanskim imanjima. Razlozi su brojni, a jedan od njih je svakako i visoki kvalitet proizvoda. Iz godine u godinu u Vogošći je sve popularnija plastenička proizvodnja, a najčešće se uzgajaju krastavci, paradajz i paprike. Ovih dana smo posjetili poznatog vogošćanskog poljoprivrednika Adila Muhića i razgovarali s njim o ovogodišnjoj sadnji povrća i prinosima. Adil je, slobodno možemo reći, pionir u plateničkoj proizvodnji ne samo u Vogošći, nego i u KS.

Adil kaže da on u svoje plastenike sadi povrće tek krajem maja, odnosno početkom mjeseca juna, a već je počeo ubirati plodove paprike i krastavaca. Paradajz će prispjeti, kako kaže Muhić, taman na vrijeme kada na tržitu ne bude dovoljno kvalitetna ponuda.

Ovaj vrijedni poljoprivrednik svoje bogato iskustvo i znanje rado dijeli sa drugima, a ističe da je za što bolji urod potrebna besprijekorna higijena u plastenicima. Adil, kao i većina vogošćanskih poljoprivrednika nema problem sa plasmanom i sve što uzgoji proda na „kućnom pragu“.