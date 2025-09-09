ADAMIR ANE RAŠČIĆ SE OKITIO TITULOM BALKANSKOG ŠAMPIONA U BENCH PRESSU

Proteklog vikenda 06. i 07.09.2025. godine pod ingerencijom Internaconalne Powerlifting Lige (IPL) u Beogradu je održan Otvoreni Balkanski Šampionat u sportovima snage Powerliftingu “Balkan Open 2025” Beograd. Na ovom takmičenju, tim BiH nastupio je u vrlo jakom sastavu i ostvario zapažene rezultate. Predstavnik BiH u disciplini Bench press, kategorija M3/ -90 kg. bio je naš Vogošćanin, šampion i rekorder BiH, Evropski prvak Adamir Ane Raščić. Svojim nastupima Ane je potvrdio prethodne rezultate te je donio za Vogošću i BiH i titulu Balkanskg šampiona u Bench pressu M3/-90 kg za 2025 godinu. Trenutno u svojoj kategoriji Ane ima treće rangirani rezultat na svijetu, te mu je urucen poziv i uvrsten je na startnu listu za Svjetski šampionat koji će se održati 01.11.2025 godine u gradu Lakitelek- Mađarska. Ukoliko ljekari, zbog trenutnih zdravstvenih problema, odobre kvalitetne pripreme, za očekivati je da će naš Vogošćanin opravdati poziv.