GODINA U UDRUŽENJU DOBITNIKA NAJVEĆIH RATNIH PRIZNANJA “ZLATNI LJILJAN I ZLATNA POLICIJSKA ZNAČKA” U ZNAKU BROJNIH PROJEKATA

Udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja Općine Vogošća „Zlatni ljiljan i zlatna policijska značka“ jedno je od najaktivnijih udruženja u našoj općini. Omer Hasanović predsjednik udruženja sa kojim smo razgovarali o radu udruženja u odlazećoj godini, kaže da su planirane programske aktivnosti za tekuću godinu i realizovane. Kraj godine koristi se za analize i izrade izvještaja općinskim sluzbama te drugim instancama, a napravljen je i plan rada za dolazeću 2026. godinu.

Govoreći o još uvijek aktuelnoj 2025. godini, može se reći da su nastavljeni važni projekti iz ranijih godina, od jednodnevnih izleta, posjeta važnim mjestima odbrane do podsjećanja na najbitnije datume iz istog perioda. Odlukom Upravnog odbora, ove godine mjesta posjeta su bila u Kantonu Sarajevo, tako su obišli Tunel spasa, Golo brdo, Spomen obilježje „Krila slobode“, muzej „Alija Izetbegović“ itd..

9.maj – Dan Zlatnih ljiljana, obiljažen je svečano i dostojnstveno na svim nivoima. Lijepa druženja su nastavljena na zajedničkim iftarima. Hasanović ističe da u Udruženju posebno vode računa o djeci svojih članova, njihovom obrazovanju, stipendiranju i pronalaženju posla, a sa druge strane su opet roditelji članova, šehida i poginulih dobitnika najvećih priznanja, sada već u poznim godinama pa je briga o njima kontinuirana, bilo da je riječ o zdravstvenoj ili nekoj drugoj podršci.