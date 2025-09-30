Naslovnica VIJESTI INFO 5. OKTOBRA POČINJE NOVA LOVNA SEZONA – GRAĐANIMA APEL DA BUDU OPREZNI...

5. OKTOBRA POČINJE NOVA LOVNA SEZONA – GRAĐANIMA APEL DA BUDU OPREZNI AKO SE KREĆU ŠUMOM

Od
Azra Mešanović
-
10

Iz Lovačkog udruženja „Lane“ Vogošća obavještavaju sve svoje članove i lovce da se u nedjelju 5. oktobra otvara nova lovna sezona koja će trajati do kraja marta. Lov će se vršiti isključivo nedjeljom i državnim praznicima na području općine Vogošća kojim gazduje LD „Lane“.


S obzirom da počinje sezona lova iz LD „Lane“ upozoravaju sve građane, ljubitelje prirode, planinare, berače gljiva i drugih šumskih plodova da se nedjeljom i državnim praznicima ne kreću šumom i da povedu računa o svojoj bezbjednosti, posebno u ranim jutarnjim i predvečernjim satima.

