4,58 PROSJEČNA OCJENA NA KRAJU ŠKOLSKE GODINE ZA UČENIKE OŠ “MIRSAD PRNJAVORAC”

Dok se đaci odmaraju i uživaju u ljetu, u školi su u toku radovi na uređenju prostorija. Ove godine prosječna ocjena na kraju je 4,58 što je sasvim zadovoljavajući uspjeh kazao je direktor škole Alem Kukić.

Na brojnim takmičenjima učenici ove škole pokazali su zavidna znanja i ostvarili zapažene rezultate, ispratili su još jednu generaciju maturanata a u septembru očekuju i četiri odjeljenja đaka prvaka. Za one koji iz opravdanih razloga nisu upisali djecu u prvom roku mogu to učiniti u mjesecu august.