12. AUGUST – DAN MLADIH: INSPIRATIVNI PUT TRENERICE KK „SAMBON“ NEJLE MUJKOVIĆ

Međunarodni dan mladih, koji se svake godine obilježava 12. augusta, prilika je da skrenemo pažnju na uspjehe, talente i priče mladih ljudi koji svojim radom i trudom inspirišu zajednicu. Jedna od njih je i Nejla Mujković, mlada i talentovana trenerica Karate kluba „Sambon“ iz Vogošće, koja svojim sportskim rezultatima, ali i pozitivnim duhom, pokazuje kako se upornošću mogu ostvariti veliki snovi.

Ono što je počelo kao dječija znatiželja ubrzo je preraslo u veliku ljubav i životni poziv. Danas, nakon godina predanog rada, Nejla se može pohvaliti nizom medalja i priznanja sa kantonalnih, federalnih i državnih takmičenja.

Ono što je izdvaja nije samo sportski duh, već i skromnost. Uprkos uspjesima, Nejla ostaje prizemna, uvijek spremna pomoći mlađim kolegama na treningu i dati im savjet iz vlastitog iskustva. Osim sporta, vrijedno uči i studira na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, a svoje slobodno vrijeme najradije provodi s porodicom i prijateljima, od kojih ima veliku podršku.

Njen put nije bio bez izazova – povrede, naporni treninzi, balansiranje školskih obaveza i sporta, ali svaku prepreku vidjela je kao novu lekciju. “Vjerujem da svako može ostvariti svoje ciljeve ako je dovoljno uporan. Ne odustajte, bez obzira na to koliko puta padnete”, poručuje Nejla.

Priča Nejle Mujković je dokaz da mladi ljudi imaju ogroman potencijal i snagu da mijenjaju svoju budućnost, ali i da budu inspiracija drugima. Na ovaj Dan mladih, njena poruka je jasna – sanjajte veliko, radite predano i vjerujte u sebe.