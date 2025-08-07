100 GODINA OD ROĐENJA PRVOG PREDSJEDNIKA BIH ALIJE IZETBEGOVIĆA

Povodom 100 godina od rođenja prvog predsjednika RBiH Alije Izetbegovića centralna svečanost će se održati sutra u Zenici, u Bosanskom narodnom pozorištu, u organizaciji vlade Zeničko-dobojskog kantona sa početkom u 20h. U isto vrijeme u sarajevskoj Vijećnici u organizaciji JU Muzej „Alija Izetbegović“ biće prikazan dokumentarni film i otvorena izložba istoimenog naziva “Naslijeđe i vrijeme”.

U razgovoru sa direktoricom muzeja Šejlom Cakić Rizvanović smo saznali da je reditelj filma Emir Zumbul Kapetanović i da film ne istražuje samo život Alije Izetbegovića, već i njegove ideje, dileme, i vrijednosti koje je nosio i ostavio budućim generacijama. Rahmetli Alija, cijenjen u cijelom svijetu poznat je kao strpljiv i mudar, veliki državnik. Njegove poruke i danas citiraju oni koji vole svoju Domovinu i uče iz istih. Izložbu je pripremio kustos muzeja Nervan Dizdar. Narator i protagonist filma je Rinko Golubović.