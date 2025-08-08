100 GODINA OD ROĐENJA ALIJE IZETBEGOVIĆA: GRAĐANI GA S POŠTOVANJEM PAMTE

Alija Izetbegović je prvi predsjednik međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine, predsjednik bosansko – hercegovačke države i vrhovni komandant bosanske armije u najtežem periodu njene historije. Izetbegović je tvorac moderne Bosne i Hercegovine. Rođen je 1925. godine u Bosanskom Šamcu. Odrastao i školovao se u Sarajevu, gdje je i diplomirao na Pravnom fakultetu.

Sa Omerom Hasanovićem, dobitnikom najvećeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“ razgovarali smo o rahmetli Aliji Izetbegoviću. Omer je podijelio svoje uspomene i iskustva iz vremena rata, ističući veličinu i značaj Alije Izetbegovića kao vođe i državnika. Njegove riječi donose dublji uvid u borbu za slobodu i pravdu koju je vodio naš prvi predsjednik.

Od njegovog rođenja prošlo je 100 godina, a građani Vogošće i danas imaju samo riječi hvale za ovog velikog čovjeka i državnika.

Kroz historiju, malo je ljudi ostavilo toliko snažan trag u sudbini jedne zemlje kao što je to učinio Alija. Bio je vođa u najtežim vremenima, kada je Bosna i Hercegovina prolazila kroz strahote rata i borila se za svoj opstanak. Njegove riječi i postupci u tim trenucima bili su izvor nade i snage za mnoge građane.

Njegove knjige i danas inspirišu one koji traže dublje razumijevanje o Islamu, savremenom društvu i ljudskim pravima. Uvijek je zagovarao mir, dijalog i suživot među narodima, vjerujući da Bosna i Hercegovina može opstati kao zajednica svih njenih građana.

Sjećanje na Aliju nije samo sjećanje na jednog čovjeka, već na čitavu ideju – ideju o miru, dostojanstvu i zajedništvu. Zato je važno da nove generacije uče o njegovom životu i djelu, kako bi nastavile graditi zemlju kakvoj je on težio.

Alija Izetbegović je preminuo 2003. godine, ali njegova ideja o pravednijem svijetu, o slobodnoj i cjelovitoj Bosni i Hercegovini, i dalje živi. U svakom čovjeku koji vjeruje u mir, u svakom učeniku koji uči o njegovom životu, u svakom građaninu koji poštuje drugoga – Alija i dalje govori.

100 godina kasnije, mi ne samo da se sjećamo Alije Izetbegovića – mi potvrđujemo da ono što je sanjao vrijedi i danas.