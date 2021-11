ŽIVOTINJE U VRIJEME POPLAVA PROLAZE KROZ ISTI STRES KAO I LJUDI

Na stres životinja odgovara na različite načine i ukoliko je dugotrajan obično dolazi do pada imuniteta čime se otvara mogućnost razvoja određenih infekcija.

Upravo taj stres kroz kojega ljudi prolaze kada se odvajaju od svojih kuća, doživljavaju i životinje koje tom prilikom također napuštaju svoje domove.

One su, pojasnio je veterinar Halil Gasal osjetljive na svaku vrstu stresa i promjenu. Pa čak i događaji koji su nama uobičajeni, ako izlaze iz okvira svakodnevnih događanja za tu pojedinačnu životinju, dovode je do osjećaja uznemirenosti.

“Na stres ona odgovara na različite načine i ako je dugotrajan, obično dolazi do pada imuniteta čime se otvara mogućnost za razvoj određenih infekcija što dalje, ako se zakomplicira, znatno može ugroziti njezino zdravstveno stanje”, kaže Gasali dodaje da one ne pokazuju uznemirenost na neki poseban način, nema specifičnih simptoma nego jednostavno, čim joj se desilo nešto nepredviđeno, to je odmah dovodi do stresa.

Poplave se ne mogu ni predvidjeti ni spriječiti tek tako, ali zato se životinje mogu pripremiti, na vrijeme evakuirati te tako ublažiti i smanjiti potencijalne posljedice.

“Odmah moramo isplanirati gdje ćemo ih smjestiti. Sam domaćin, u uvjetima bujičnih poplava koje nose sve pred sobom, vrlo često nije u mogućnosti smjestiti ih na odgovarajući način i tu je potrebna organizacija i podrška šire zajednice.