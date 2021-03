ZIMSKO ODRŽAVANJE PUTEVA U VOGOŠĆI PRODUŽENO DO 22. MARTA

Zbog novih snježnih padavina zimska sezona u Vogošći je produžena do 22. marta. Radnici zimske službe firme “AME” i danas su bili na terenu kako bi sve saobraćajnice bile prohodne. Kako smo saznali u Službi za komunalne poslove manjih problema bilo je u padinskim naseljima, gdje se snijeg čistio sa lokalnih puteva. Obzirom na najavljene nove padavine i niske temperature do kraja sedmice, sve ekipe ostaju u pripravnosti i djelovat će gdje to bude neophodno. Posebno u večernjim satima kako ne bi došlo do stvaranja poledice. Po završetku zimske sezone ostaje obaveza čišnjenja i uklanjanja posipnog materijala sa vogošćanskih ulica i trotoara.