ZBOG UTRKE „VOGOŠĆA 5K“ U SUBOTU OBUSTAVA SAOBRAĆAJA U CENTRALNOM DIJELU VOGOŠĆE

U subotu 12. septembra biće održana treća po redu Ulična utrka za sve generacije „Vogošća 5K“. U odnosu na prethodne godine ovogodišnje izdanje biće drugačije zbog dvije stvari. Planirano je da se utrka prvi put održi u noćnom terminu (početak u 19:30) međutim zbog uslova pandemije koronavirusa otkazano je mnoštvo pratećih stvari koje bi upotpunile ovaj istinski spektakl. Organizatori su bili primorani ograničiti broj učesnika na svega 120 i start trke biće u grupama i biće ispoštovane sve higijensko epidemiološke mjere.

Zbog održavanja utrke u subotu 12. septembra doći će do obustave saobraćaja u centralnom dijelu Vogošće u vremenu od 18:30 do 21:30 u sljedećim ulicama: Jošanička ulica, Omladinska ulica (do vrtića odnosno bivše Međunarodne škole QSI), Ulica Izeta Delića (krak ulice do džamije), Akifa ef. Biserovića, Igmanska ulica (uz prugu) i Braće Kršo (od semafora do uključenja u Jošaničku ulicu).



Cilj „Vogošćanske petice“ je podizanje svijesti o značaju i afirmaciji sporta i zdravog načina života među Vogošćanima.