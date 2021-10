ZBOG OBILNIH PADAVINA VOGOŠĆANSKI VODOTOCI U BLAGOM PORASTU

Iako su proteklih dana zabilježene obilnije padavine, može se reći da na vogošćanskim vodotocima nije došlo do značajnijih promjena. Do porasta vodostaja je došlo, ali okolna domaćinstva i naselja nisu ugrožena. Pripadnici Općinskog štaba civilne zaštite su na terenu i svakodnevno prate situaciju. Redovno se obilaze vodotoci i poznata klizišta na kojima nije došlo do pomjeranja tla. Intervencija je bilo na uklanjanju grana i materijala kojeg su nanijele bujice. Građanima je upućen apel da i sami preventivno djeluju kako ne bi došlo do izlijevanja vode na saobraćajnice ili u dvorišta. Civilna zaštita ostaje u pripravnosti, jer se i narednih dana najavljuju obilnije kišne padavine.