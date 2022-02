ZABILJEŽENE REKORDNE CIJENE GORIVA – GRAĐANI NEZADOVOLJNI

Povećanje cijena u svim sektorima i dalje se nastavlja i na domaćem i na svjetskom tržištu, a krajnji potrošači – građani, najviše ispaštaju. Na benzinskim pumpama širom Federacije BiH došlo je do poskupljenja goriva i naftnih derivata. Pad cijena nafte u Bosni u Hercegovini koji je zabilježen krajem prošle godine nije dugo trajao. Cijena nafte ispod 2 KM bila je do polovine marta prošle godine. Sve do decembra nije bilo značajnijeg pada cijena. Prije par dana u našoj zemlji zabilježene rekordne cijene goriva, i to do čak 2,71 KM po litru, zavisno od benziske pumpe, a vozači uglavnom traže jeftinije gorivo. Raspon maloprodajnih cijena naftnih derivata na u Federaciji BiH kretao se od 2,41 do 2,61 KM za litar dizel goriva, od 2,41 do 2,51 KM po litru za premium bezolovni benzin 95 te od 2,51 do nevjerovatnih 2,71 KM za litar benzina 98. Ovo poskupljenje je još jedno u nizu ovogodišnjih poskupljenja koja opterećuju kućni budžet građana.

S ciljem sprečavanja enormnog povećanja cijena derivata, Vlada Federacije BiH propisala je maksimalnu visinu marži u apsolutnom iznosu od 0,06 KM po litru derivata, a privrednim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine namalo naftnim derivatima propisana je maksimalna visina marži od 0,25 KM po litru.