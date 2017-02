ZA NEKOLIKO MJESECI POČINJE IZGRADNJA PRVE TRANSVERZALE

Na sastanku upriličenom u Općini Centar dogovoreni su koraci koji će dovesti do početka realizacije Prve transverzale – projekta od velikog značaja za područje Kantona Sarajevo i u smislu kapitalnih ulaganja. Na području Općine Vogošća zagušenja u saobraćaju dijelom magistralne ceste M18, biće konačno rasterećena upravo izgradnjom Prve transverzale te je tako ovaj projekat visoko na listi prioriteta i iz ugla Vogošće. Usvojeni zaključci sa sastanka od strane svih kojih se tiče izgradnja spomenute transverzale ( ministar saobraćaja KS Mujo Fišo, načelnik Općine Vogošća Edin Smajić, načelnik Općine Centar Sarajevo Nedžad Ajnadžić, direktor Direkcije za puteve KS Nermin Drnda, generalni direktor KJKP Gras Avdo Vatrić i izvršni direktor za autobuski i minibuski saobraćaj Jakub Kubur, šef Službe za saobraćaj u Zavodu za planiranje razvoja KS Almir Hercegovac i zastupnik u Skupštini KS i delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Muhamed Kozadra) predstavljaju potvrdu odlučnosti da se što prije obnovi urbnistička dozvola i krene u proceduru neophodnu za početak radova u ovogodišnjoj građevinskoj sezoni.

Domaćin sastanka, načelnik Ajnadžić kazao je da je realizacija projekta izgradnje Prve transverzale od esencijalnog značaja za građane sa područja Općina Centar i Vogošća, ali i cijelog Kantona Sarajevo. Već ranije je na osnovu detaljne analize Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo utvrđeno da će dio Prve transverzale na dionici od Kranjčevićeve ulice do Hotonja, ukupne dužine 5,08 kilometara, koštati više od 215 miliona KM. Da je Vlada Kantona Sarajevo u potpunosti opredjeljena za realizaciju projekta, ali da je za njen početak važna podrška Općina Centar i Vogošća, potvrdio je i ministar Fišo, te dodao da su ranije izdate urbanističke saglasnosti istekle, pa je potrebno posvetiti se izdavanju novih, a shodno tome potreban je maksimalan angažman pomenute dvije lokalne zajednice. Fišo je također istakao da se očekuje i od Vlade Federacije BiH da se uključi u realizaciju ovog procesa.

Načelnik Općine Vogošća Edin Smajić je kazao da je izgradnja Prve transverzale prvi na listi prioriteta projekata i građana i Općine, te pozvao sve zainteresovane strane da intenzivno provode aktivnosti da se što kvalitetnije izvrše pripreme i počne sa izvođenjem radova na onim dionicama na kojima se to može raditi. „Mi u Vogošći 40 godina živimo probleme po pitanju Prve transverzale koja je na žalost ostala zadnja. Zadnjih šest godina ja insistiram kod svih institucija i u svim procedurama da se sve što je vezano za Prvu transverzalu intenzivira. Zanjih dvije-tri godine urađno je inicijalno dosta toga, ono što je najvažnije jeste da postoji iskazana i dokazana spremnost Vlade KS, i kad je u pitanju premijer i resorni ministar, a tu podrazumjevam Direkciju za ceste, Zavod za planiranje i Zavod za izgradnju i naravno lokalne zajednice Općina Vogošća i Općina Centar- oni koji su najpozvaniji jer imaju najviše interesa i problema zbog negrađenja Prve transverzale. Mi smo danas tu sinergiju na operativnom planu doveli do donošenja konkretnih zaključaka koji podrazumjevaju da u najkraćem mogućem vremenu, tokom 2017. godine nadležne institucije za pokretanje procedura, nadležne Općine za izdavanje i obnovu urbanističkih saglasnosti i Vlada KS u smislu rukovođenja ukupnim projektom i obezbjeđenjem kroz procedure potrebnih sredstava za ovu srednju dionicu koja, izgledno je, može biti predmetom rješavanja još i tokom 2017. godine. Ja se nadam da će ova sinergija, ova spremnost, ovo opredjeljenje Vlade KS, potreba nas iz Općina Centar i Vogošća, dovesti do toga da se najveći dio procedura uz dio obezbjeđenih sredstava provede tokom građevinske sezone i da barem na izmaku građevinske sezone na terenu vidimo operativu koja će sukcesivno rješavati dio ove dionice koja vrijedi preko stotinu miliona, čiji sastavni sastavni dio jesu i dva tunela koja prolaze kroz Kobilju Glavu“ –pojasnio je načelnik Smajić.

Treba kazati i to da će zaključci sa ovog sastanka biti upućeni premijeru KS, ministrima u Vladi KS, predsjedavajućoj Skupštine i svim predsjednicima klubova u Skupštini KS. Domaćin narednom sastanku u istom sastavu biće načelnik Općine Vogošća za tri sedmice.