VOGOŠĆANE OČEKUJE BOGAT SPORTSKI VIKEND

Subota dan za ljubitelje rukometa – Mališani igraju mali fudbal za Nedima – Vogošćanski kuglaši proslavljaju šampionsku titulu – Košarkaši Vogošće gostuju u Bugojnu

U okviru 19.kola Premijer rukometne lige BiH ekipa Vogošća Poljine Hills u subotu od 19 sati u dvorani „Amel Bečković“ dočekuje ekipu Sloge iz Doboja. Vogošćani su favoriti u ovom meču, u drugom dijelu sezone bilježe pobjedu za pobjedom a odličnu formu su potvrdili i u prošloj sedmici nadigravši u samo tri dana Borac i Bosnu. Iako se Dobojlije bore da sačuvaju premijerligaški status sigurno je da se neće unaprijed predati i da će pokušati doći do bod(ov)a spasa na vrućem terenu u Vogošći.

Prije ovog susreta od 16 sati biće odigrana i utakmica 15.kola Prve rukometne lige grupa Jug u kojoj se sastaju drugi tim RK Vogošća Poljine Hills i ekipa Neretve iz Jablanice. Mladi Vogošćani se takmiče van konkurencije u prvoligaškom društvu no dobrim nastupima u ovim utakmicama konkurišu za nastup u seniorskoj ekipi. Trenutno se nalaze na četvrtom mjestu na tabeli i duel sa ekipom koja ima samo bod manje na šestoj poziciji biće pravi ispit za njih.

Snimke utakmica RK Vogošća Poljine Hills – RK Sloga i RK Vogošća II – RK Neretva možete pratiti u programu TV Vogošća u večernjim satima.

Košarkaši Vogošće borbu za šampionsku titulu u A1 ligi ovog vikenda nastavljaju u Bugojnu. Ekipa Iskre za koju u drugom dijelu sezone nastupa i bivši igrač Vogošće Ahmed Bjelak u srijedu je na svom parketu u uzbudljivoj završnici savladala Burch i imaće motiv da i u nedjelju pomrsi račune još jednom favoritu lige. Sa druge strane igrači mladog trenera Ahmeda Pašalića već uigravaju formu za nastup u Play-off-u i do kraja regularnog dijela sezone u svakom susretu ići će na pobjedu. Susret između Iskre i Vogošće igra se u Bugojnu u nedjelju 12.marta sa početkom od 17 sati.

Šampionsku titulu i plasman u Premijer ligu BiH već slave u Kuglaškom klubu Vogošća. Dva kola prije kraja pobjedom u Bihaću osigurali su prvo mjesto i u nedjeljnom duelu sa Mostarom u kuglani u Vogošći igraju za nastavak pobjedonosne serije. Utakmica počinje u nedjelju u 12 sati a kuglaši Vogošće pozivaju sve ljubitelje sporta da im se pridruže u proslavi povratka u društvo najboljih.

Ovog vikenda Vogošća će biti domaćin humanitarnog turnira u malom nogometu koji se igra pod sloganom „Igrajmo za Nedima“. Ideju koja je potekla od porodice Nedima Smječanina i njegovih prijatelja podržali su mnogi pa će tako u subotu i nedjelju u dvoranama „Amel Bečković“ i Semizovac mališani iz Vogošće, Sarajeva, Hadžića, Ilijaša, Breze, Visokog, Kaknja i Zavidovića igrati za brzo ozdravljenje našeg malog sugrađanina. Ukupno će nastupiti 26 ekipa – 16 u konkurenciji 2007.godište podijeljenih u četiri grupe te 10 ekipa 2009.godišta koje će biti svrstane u dvije grupe. Prvog dana vikenda utakmice će se igrati samo u Semizovcu dok će u nedjelju mališani nastupiti i na parketu dvorane „Amel Bečković“. Pobjednici će biti poznati u nedjelju navečer a sva prikupljena sredstva, od kotizacija i od dobrovoljnih priloga takmičara i posjetilaca biće uplaćena na račun za liječenje Nedima Smječanina.