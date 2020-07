VOGOŠĆA IMA NAJVEĆI PORAST BROJA OSNOVACA U BOSNI I HERCEGOVINI

Prema zvaničnim podacima ovlaštenih tijela za statistiku u entitetima i Brčko distriktu općina Vogošća u periodu od školske 2015/2016.godine pa do 2019/2020.godine ima najveći porast broja učenika u osnovnim školama.

Naime, u 2015/2016.godini u općini Vogošća osnovne škole je pohađalo 2.756 učenika, a 2019/2020.godine u osnovne škole u ovoj općini bilo je upisano 3.045 učenika ili 289 više što predstavlja povećanje od 10,49%.

Pored toga, Općina Vogošća je jedina lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini u kojoj je to povećanje veće od 10%. Sljedeća na listi je Općina Novi Grad Sarajevo sa 8,90%. Slijede Han Pijesak, ilidža, Foča (FBiH), Istočno Novo Sarajevo, Centar Sarajevo i Istočna Ilidža. To su jedine općine u kojima je povećanje broja učenika iznad 5%.

Povećanje, ali manje od 5% bilježe i općine Rogatica, Banja Luka, Visoko, Breza, Široki Brijeg, Hadžići i Novi Travnik.

/preuzeto sa www.vogosca.ba/