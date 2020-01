VOGOŠĆA DOMAĆIN TURNIRA ZA ODBOJKAŠICE

Nakon uspješne sezone vogošćanske odbojkašice spremne su za nove pobjede. Za ljubitelje sporta u Vogošći ovaj vikend će se održati turnir mlađih kategorija Odbojkaškog saveza Federacije BIH za selekcije pionirki. Utakmice se igraju u Sportskoj dvorani „Amel Bečković“, u subotu 11.01.2020. godine od 12 sati.

Na turniru učestvuju tri ekipe: OK „Vogošća“, OK „Goražde“ i OK „Ort Centar“ Sarajevo. Finalna utakmica najboljih ekipa iz Vogošće i iz Sarajeva, gdje se igra druga grupa, biće odigrana u nedjelju 12. januara. Pobjednice tog meča ostvariće plasman na završni termin Federalnog prvenstva.

Ovim putem pozivamo sve navijače kao i sve ljubitelje odbojke da dođu u sportsku dvoranu „Amel Bečković“ i daju podršku, a samim tim i uveličaju ovaj turnir.