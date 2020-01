VOGOŠĆA BOGATIJA ZA NOVO UDRUŽENJE-UDRUŽENJE ZA KREATIVNO UČENJE „MAK“

Udruženje za kreativno učenje „Mak“ je osnovano sa ciljem da unaprijedi, motivira i podstiče na kreativan način učenje djece, roditelja i svih koji žele kontinuiran rast. Predsjednica udruženja Enisa Aganović kazala nam je da ovdje govore o cjeloživotnim kreativnim učenjima, tu su i jako aktuelne teme, projekti kao što je u narednom periodu projekat pod nazivom „Finom motorikom do fine senzorike“, i redovan projekat „Mama Cup of tea“, gdje mame dođu na čaj a djeca su za to vrijeme na jednoj od kreativnih aktivnosti.

Udruženje za kreativno učenje „Mak“ organizuje i mnogobrojne radionice i savjetovalište sa prof. pedagogicom Maksidom Agić-Skrobo, interaktivne radionice za djecu, gdje djeca imaju priliku da uče na zanimljiv način uz stručne i izuzetne voditeljice radionice. Članovi mogu biti djeca, omladina i odrasli, kao i djeca sa poteškoćama u razvoju.

Oni koji žele na kreativan način provesti slobodno vrijeme, učestvovati u radionicama mogu da se jave u nove prostorije Udruženja ulica Igmanska, ili na facebook stranicu Udruženje za kreativno učenje „Mak“.