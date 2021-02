VODOSTAJ RIJEKA NA PODRUČJU VOGOŠĆE U BLAGOM PORASTU

Iz Službe civilne zaštite Općine Vogošća saopćeno je da je u poslednja 24 sata usljed kišnih padavina došlo do blagog porasta vodostaja na rijeci Bosni i vodotocima II kategorije Ljubine i Vogošće. Također, u istom periodu nije došlo ni do pojave bujičnih potoka koji su inače karakteristični za ovo doba godine kada usljed intenzivnih kišnih padavina dolazi i do otapanja snijega. Sve rijeke na području naše općine ostale su u svojim koritima, te nije došlo do ugrožavanja ljudi ili materijalnih dobara. Kako se i u narednim danima očekuju značajnije padavine snijega i kiše, kao i topljenje postojećeg sniježnog pokrivača, Služba civilne zaštite će i u narednom periodu pratiti stanje vodostaja na vodotocima naše općine.

(preuzeto sa zvanične stranice Općine Vogošća)