VLADA KS PRODUŽILA PRIMJENU AKTUELNIH HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKIH MJERA DO 12. APRILA DO 05:00 SATI

VLADA KS PRODUŽILA PRIMJENU AKTUELNIH HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKIH MJERA DO 12. APRILA DO 05:00...

Vlada Kantona Sarajevo je na jučer održanoj vanrednoj sjednici prihvatila prijedlog Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS za praćenje i analizu situacije izazvane koronavirusom o produženju aktuelnih restriktivnih higijensko-epidemioloških mjera do 12. aprila ove godine, do 05:00 sati.

Ovim su produžene sve mjere kojima je ranije utvrđen rok isteka za subotu, 3. aprila ove godine.

To znači da do 12. aprila u Kantonu Sarajevo neće moći raditi ugostiteljski objekti, kladionice, bazeni, teretane, sportski i spa centri, s tim da je kafićima i restoranima ostavljena mogućnost šalterske prodaje i dostave.

Također, policijski sat ostaje na snazi od 21:00 do 05:00, kao i u ostatku Federacije BiH.

Iako blago opada broj novozaraženih, mjere su produžene s obzirom da je i dalje veliki priliv pacijenata na bolničko liječenje.

Vlada je danas dozvolila i organizaciju takmičenja iz nastavnih predmeta, uz njihovo prolongiranje od deset dana od dana donošenja ovog zaključka. Ova takmičenja će se, prema uputama Vlade KS, organizirati uz strogo poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera.

/preuzeto sa vlada.ks.gov.ba/