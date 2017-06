VIKEND UZ „VOGOŠĆANSKE DANE“

Ovog vikenda Vogošćani će imati priliku uživati u brojnim sadržajima u okviru Manifestacije „Vogošćanski dani 2017“.

12. Međunarodni turnir prijateljstva u košarci u subotu i nedjelju održava se u Sportskoj dvorani OŠ „Porodice ef. Ramić“ u Semizovcu. U subotu su na programu utakmice najmlađih, od jutarnjih sati sve do 17 sati kada je na programu finale i dodjela nagrada. U nedjelju od 9 do 14 sati biće održano takmičenje kadetskih ekipa.

Na stadionu „Hakija Mršo“ u subotu i nedjelju biće odigrane utakmice tradicionalnog Memorijalnog turnira „Da ih ne zaboravimo“, u organizaciji FK Unis. Turnir počinje u subotu od 10 sati i zbog izuzetno toplog vremena biće prekinut od 13 do 17 sati. U popodnevnim satima u subotu biće održano svečano otvaranje Turnira a sama završnica planirana je za nedjelju od 15:30.

Sportsko ribolovno društvo Vogošća na jezeru Leđenica organizuje Kup Vogošće u ribolovu u nedjelju 2.jula, u vremenu od 10 do 14 sati.

Na Otvorenoj sceni „Vogošćanskih dana“ u subotu od 17 sati biće održana tradicionalna manifestacija za najmlađe „Miss Barbie“ dok je za nešto starije od 20 sati pripremljen Otvoreni zumba fitness trening.

U nedjelju od 12 sati na Trgu branilaca Vogošće održava se manifestacija Family day a ljubiteljima pisane riječi preporučujemo da od 17:30 u nedjelju posjete „Radosni kutak dječije knjige“ na Centralnoj sceni.