VELIKA POBJEDA RUKOMETAŠA VOGOŠĆE PROTIV LIDERA NA TABELI

U odloženoj utakmici 7. kola Premijer rukometne lige BiH koja je odigrana večeras (srijeda 02.12.2020.) u Sportskoj dvorani „Amel Bečković“ rukometaši Vogošće ugostili su lidera na tabeli, ekipu Sloge iz Doboja, i došli do vrijedne pobjede (28:27) u borbi za sami vrh tabele.

Vogošćani su odlično otvorili meč i već nakon 4 minute vodili sa 3:0. U tim trenucima ekipa Sloge pokazala je zbog čega je trenutno prvoplasirana i pravi seriju od 5-1 za prelazak u vodstvo. Bilo je to jedino vodstvo Dobojlija u ovom susretu jer tu rezultatsku klackalicu sa sredine prvog dijela Vogošćani uspijevaju prebaciti na svoju stranu, zahvaljujući odličnoj odbrani i nesavladivom Efendiću na golu, i privode poluvrijeme kraju sa prednošću od +2 (11:9).

Početkom drugog dijela Sloga, koja je u ovoj sezoni pojačana sa tri igrača iz Rusije, anulira rezultat izjednačivši u 36-oj minuti na 12:12. Prevaga u tim trenucima bio je mladi igrač Vogošće Isaković koji brzim prodorima probija odbranu gostiju i okreće rezultat opet na stranu Vogošćana. Sve do kraja susreta Vogošća uspjeva održavati prednost od 2-3 gola, u jednom trenutku i 4 (24:20 u 49-oj minuti), sve do posljednjih pet minuta kada smo vidjeli pravu dramu. U 55-oj minuti Sloga stiže na samo gol zaostatka (25:24) i „puše u vrat“ domaćima. Trener Vogošćana Enid Tahirović i njegovi igrači uspijevaju naći rješenje da zadrže prednost a tačku na i stavlja mladi Sirčo svojim prvim golom, ukupno 28-im Vogošće na minut prije kraja. Gosti brzo nakon toga postižu svoj 27-mi ali domaća ekipa nije im dala šansu da dođu barem do boda večeras. Konačan rezultat glasio je 28:27 i gosti nakon 10 pobjeda iz 10 susreta morali su se pomiriti sa prvim porazom u ovoj sezoni. Za Vogošću je ovo bila 6-ta ovosezonska pobjeda što ih uz jedan remi i 4 poraza vodi na četvrto mjesto na tabeli, iza Sloge Borca i Izviđača.

Prvi strijelac meča bio je Marko Perović iz gostujuće ekipe sa 9 postignutih golova od čega 6 sa linije od sedam metara. Jedan penal „skinuo“ mu je Efendić, baš kao i njegovom suigraču Đurđeviću, a golman Vogošće susret je završio sa 16 uspješnih odbrana. I na drugoj strani briljirao je golman Bogdanović koji je susret završio sa 11 uspješnih odbrana. Kada je golgeterski učinak u pitanju u domaćoj ekipi listu strijelaca predvodili su Zahirović sa 7 te Isaković sa 6 postignutih golova.

Vogošća za vikend gostuje u Lukavici ekipi Slavije a do tada bi trebali da se u ekipu vrate i Hrbat i Puriš. Iz stručnog štaba Vogošće najavljuju pohod na pobjedu kojom bi nastavili ovu dobru seriju. Sloga svoju borbu za šampionsku titulu nastavlja duelom 12. kola protiv Lokomotive u Doboju.

Premijer rukometna liga BiH, odložena utakmica 7.kola

RK VOGOŠĆA – RK SLOGA DOBOJ 28:27 (11:9)

Vogošća, SD Amel Bečković; sudije Nedim Arnautović, Aleksandar Jović (Tuzla), delegat Milenko Turudić (Mostar)

Isključenja: Vogošća 6 min, Sloga 4 min; Sedmerci: Vogošća 4 (3), Sloga 8 (6)

VOGOŠĆA: Efendić (16 odbrana, 2 sedmerca), Čabaravdić, Čordalija, Kadrić, Čelica 5 (1), Đapo 2, Benić 1, Semić, Ombaša 3, Memić 3, Isaković 6, Sirčo 1, Zahirović 7 (2), Halilović; trener Enid Tahirović

SLOGA: Bogdanović (11 odbrana, 1 sedmerac), Dejanović (3 odbrane), Bajović, Stojanović, Đurđević 5, Maksimović, Perović 9 (6), Stanković 3, Bubić 3, Zekić, Ristić, Knežević, Kajumov 1, Černov 2, Iunin 4, Mišanović; trener Mario Kelentrić