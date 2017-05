VELIKA POBJEDA RUKOMETAŠA VOGOŠĆE PROTIV IZVIĐAČA

Glavni konkurenti za titulu rukometnog šampiona BiH u ovoj sezoni su ekipe Vogošće i Izviđača a prvi njihov međusobni susret odigran je u dvorani “Amel Bečković” u Vogošći.

Nošeni navijanjem prepune dvorane Vogošćani su slavili veliku pobjedu rezultatom 24:19.

Utakmica koja je nosila epitet derbija od samog početka je to opravdala. Gosti iz Ljubuškog prvi su poveli no ekipa Vogošće pokazala je da dominacija u domaćem prvenstvu nije bez razloga, ne dozvoljavajući Izviđaču da napravi veću razliku.

Pred kraj prvog poluvremena preuzimaju vodstvo koje uspijevaju sačuvati i do poluvremena – 13:12.

U drugom dijelu ponovo se gledala igra za gol, sve do sredine poluvremena kada domaći prave odlučujuću seriju za 21:15. U deset ključnih minuta od 40-te do 50-te Vogošćani prave seriju od 7-0 koju završava Šabanović pogotkom sa gola na gol. Iskusni Adnan Šabanović bio je jedan od najvažnijih aktera ove pobjede, noseći ekipu sa 18 uspješnih odbrana od čega 4 skinuta sedmerca. U napadu je prednjačili Međić i Stanković sa 6 odnosno 5 postignutih golova.

Ostvarenu razliku igrači Vogošće iskusno čuvaju do kraja susreta za pobjedu i veliko slavlje.

U drugom susretu ovog kola Konjuh je u Živinicama savladao Borac rezultatom 30:25. Vogošćani nakon drugog kola ostaju usamljeni na vrhu tabele sa dvije pobjede i u narednom kolu gostuju Borcu u Banjaluci.

RK VOGOŠĆA POLJINE HILLS – RK IZVIĐAČ CO 24:19 (13:12)

Vogošća, SD Amel Bečković; gledalaca: 900; sudije: Dejanović, Marčetić; komesar: Vojić Jašarević

Sedmerci: Vogošća 2 (1), Izviđač 6 (2); isključenja: Vogošća 8 min, Izviđač 8 min

VOGOŠĆA POLJINE HILLS: Šabanović 1 (20 odbrana – 4 sedmerca), Haseljić, Geko 1, Kadrić, Kreso, Bečić 1, Korjenić 1, Međić 6, Pekić 3, Divković 4, Đapo, Stanković 5, Smajilbegović, Jelačić, Dedajić 1, Hrbat 1; trener Goran Tomić

IZVIĐAČ CO: Ivanković, Miličević 1, Mandić 4, Marković, Čutura 2, Jarak 1, Grbavac A. 2, Kvesić, Grbavac J. 2, Raguž 1, Pavlak M., Hrstić 2, Rodin 3, Ereš, Nikolić, Pavlak A. 1; trener Zdenko Grbavac