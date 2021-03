USVOJEN ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA I UŠTEDAMA U KS

Zastupnici su danas po hitnom postupku usvojili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u KS. Ovo je prihvaćeno na hitnoj sjednici Skupštine KS.

„Zaključkom Skupštine Kantona od 15. marta 2021. godine propisano je da će se najkasnije do 19. marta pristupiti hitnoj proceduri donošenja izmjena i dopuna Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i ušteda u KS. Ovim će se osigurati preduslov za sanaciju i ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica privrednim subjektima uzrokovanih pandemijom koronavirusa, ukoliko zbog pogoršanja epidemiološke situacije bude potrebno donositi nove mjere zabrane rada“, istakao je ministar finansija Davor Čičić.

Pored toga, Vlada KS će na prijedlog Ministarstva privrede, kako je pojasnio ministar Adnan Delić, najkasnije u roku od deset dana, donijeti poseban akt o postupku finansiranja navedenih djelatnosti.

„Vlada je izmjenom zakona, između ostalog, definisala da Ministarstvo privrede odlukom može odobriti isplatu pripadajućih poreza i doprinosa za minimalnu neto plaću na nivou Federacije BiH subjektima kojima je svojom odlukom zabranila rad“, naglasio je ministar Delić.

Kako je naveo u Kantonu Sarajevo posluje 1.781 subjekt sa 6.174 uposlenika koji se bave pružanjem ugostiteljskih usluga. Istakao je da su u 2021. godini 123 subjekta prestala s radom, te da su zbog toga 1.292 radnika ostala bez posla, i dodao da će zatvaranje ugostiteljskih objekata od 15 dana Budžet KS koštati oko dva miliona KM. Ministarstvo privrede je istaklo da ove izmjene neće dodatno opteretiti Budžet. Naime, sredstva su obezbijeđena na poziciji Ministarstva privrede i to u Fondu podrške privredi zbog posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa.

Također, usvojenim izmjenama je definisano da u slučaju proglašenja stanja nesreće administrativne, sudske takse i članarine turističkoj zajednici, komunalne naknade, te one za opće korisne funkcije šuma iz članova 4. do 9. ovog zakona, neće plaćati za vrijeme stanja nesreće i 60 dana po prestanku stanja nesreće uzrokovane epidemijom koronavirusa.

Vlada je prihvatila amandmane predsjedavajućeg Skupštine Elvedina Okerića. Prvi se odnosi na Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, odnosno Upravu policije, kojim je data mogućnost povećanja broja izvršilaca u cilju održavanja operativnosti Uprave policije i osiguranja nesmetanog obavljanja poslova, što će se utvrditi novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

Drugim amandmanom je obavezana Vlada KS da samofinansirajuće studente koji su položili sve ispite iz prethodne godine sa prosjekom 8,0 i više, prebaci na budžetsko finansiranje. Vlada KS je prihvatila umanjenje svojih prihoda od UNSA u visini iznosa dvije trećine školarina za 2020/2021. godinu, te se obavezala da će studentima koji su uplatili čitav iznos školarine, iznaći način povrata sredstava.

/preuzeto sa vlada.ks.gov.ba/