USPJEŠAN NASTUP BOKSERA VOGOŠĆE NA POJEDINAČNOM PRVENSTVU BIH ZA SENIORE

Od 30. oktobra do 1. novembra u Bijeljini je održano Pojedinačno prvenstvo BiH u boksu za seniore na kojem su nastupili i članovi Bokserskog kluba Vogošća. U konkurenciji 18 bh klubova Vogošćani su se predstavili sa tri takmičara.

Najuspješniji je bio Džan Šljivo koji je osvojio šampionsku titulu u kategoriji do 67 kg savladavši u finalu Tomislava Vukomanovića (BK Sv. Gerorgije). Nedim Hodžić (kategorija do 64 kg) uspio je stići do finala ali se na kraju morao zadovoljiti srebrnim odličjem a treći član BK Vogošća Selmir Simanović završio je kao trećeplasirani u kategoriji do 86 kg.