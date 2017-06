UPRILIČEN PRIJEM ZA HARISA BOTIĆA, ČLANA KNOWLEAD TIMA PRED ODLAZAK NA SVJETSKO PRVENSTVO

Prestižno takmičenje iz oblasti informatike održano u Zagrebu otvorilo je put bh KNOWLEAD TIMU studenata da se dokažu na svjetskom takmičenju u projektima u organizaciji Microsofta. Među tim mladim IT genijalcima je i naš Vogošćanin Haris Botić, za kojeg je načelnik Edin Smajić sa saradnicima upriličio prijem. Ponosna na uspjeh, Općina Vogošća je na ovaj način Harisovom timu poželjela i sreću na svjetskom takmičenju u Americi 28. jula.

„Projekat je Knowlead i to je platforma koja služi za razmjenu znanja sudenata. Mi na tom projektu radimo već godinu dana al je nedavno održano takmičenje u Zagrebu otvorilo put do top tačke- svjetskom takmičenju u projektima u Americi u organizaciji Microsofta. Za sve to nam je potrebno 100.000 registrovanih korisnika na našoj stranici što je besplatno. Dovoljno je samo ukucati knowlead.co“ kazao je, između ostalog Haris Botić na današnjem prijemu i zahvalio se Općini Vogošća na ovom gestu koji mu mnogo znači.

Prema riječima Amira Misirlića, šefa Odsjeka za Intregrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti u Općini Vogošća, naša lokalna zajednica je ponosna na svaki uspjeh svojih sugrađana. „Ovakvi susreti su zapravo nama nagrada za sve što radimo i za svu podršku koju dajemo mladim ljudima u Vogošći, koji postižu izvanredne rezultate. Ja bih pokušao jednostavno da pojasnim ljudima šta znači ovaj uspjeh. Ovi mladi ljudi iz BiH, među njima i naš Haris iz Vogošće, idu na svjetsko prvenstvo. To vam je kao 2014. godine kada je naša nogometna reprezentacija otišla na svjetsko prvenstvo. Sada ovi mladi ljudi idu u Ameriku na svjetsko prvenstvo, idu da se takmiče u oblasti u kojoj su Amerikanci najjači, idu zapravo da pokažu da BiH ima pamet, ima ideju i način kako da tu ideju sprovede u djelo. Zato je pravo zadovoljstvo znati da živimo uz ovakve ljude i sa ovakvim ljudima“, kazao je Misirlić na današnjem prijemu.

U ime Općine Vogošća načelnik Edin Smajić uručio je Harisu Botiću skroman poklon i poželio sretan put u Ameriku.