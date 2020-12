UPOZORENJE LJEKARA: KAKO RAZLIKOVATI KORONAVIRUS I SEZONSKU GRIPU

Gripa je pred vratima, a to ove sezone posebno otežava posao zdravstvenim radnicima pošto virusi gripe i covida izazivaju slične simptome i otežavaju dijagnozu. Kako razlikovati simptome, razgovarali smo sa specijalistom porodične medicine Miladom Ali Al Zayat- Velić, koja je istakla da kod covid pacijenata simptomi su uglavnom blaga temperatura, slabost, začepljen nos. Kod gripe su simptomi nešto drugačiji curenje nosa, kihanje su jedni od karakteristika ali i grlobolja, glavbobolja , bol u mišićima. Dok je kod koronavirusa gubitak ukusa i mirisa tipičan za covid poručuje doktorica Ali Al Zayat- Velić. Kad se upoređuju covid i gripa, nova pandemijska bolest izaziva značajno više težih slučajeva. Također, doktorica je kazala da mnogi covid pozitivni pacijenti traže snimak pluća, međutim to ne treba odmah raditi jer covid nije samo upala pluća, ljekar će na osnovui dijagnoze, simptoma i pregleda zaključiti kada je to neophodno. Ono što se savjetuje jeste da se ne paniči i da budemo odgovorni, nosimo maske, izbjegavati gužve i poštovati higijensko-epidemiološke mjere.

Preporuka ljekara jeste i da jačamo imunitet, unositi vitamine D i C, vitamine koji sadrže cink i selen, a lijek koji se pokazao kao najbolji i koji treba koristiti i kod covida i gripe jeste obični paracetamol.