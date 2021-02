UDRUŽENJE “VOGOŠĆANI” : U DOBA KORONE LIJEPE USPOMENE NA VOGOŠĆU NEKAD I SAD ČUVAMO PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA

Udruženje „Vogošćani“ u prošloj godini zbog pandemije nije moglo realizovati sve planirane aktivnosti. Izostala je izložba u povodu Vogošćanskih dana, a nije se mogla organizovati ni tradicionalna Novogodišnja čarolija za najmlađe. Ipak druženja je bilo. Najviše preko društvenih mreža putem koji su objavljivane informacije o dešavanjima u Vogošći. Nažalost dio tih objava odnosio se i na one koji su u preminuli u prošloj godini. Udruženje „Vogošćani“ osnovano je 2013. godine i okuplja uglavnom one koji se nekada živjeli u Vogošći i one koji su tu. Cilj je očuvati veze, prijateljstva i sjećanja na Vogošću nekad i sad.