UBLAŽENA NAREDBA O ZABRANI KRETANJA OSOBA MLAĐIH OD 18 I STARIJIH OD 65 GODINA

Federalni štab Civilne zaštite na danas održanoj sjednici izmjenio je odredbe naredbe o zabrani kretanja građana mlađih od 18 i starijih od 65 godina.

Dopunom naredbe koja je objavljena danas osobama mlađih od 18 godina dozvoljeno je kretanje u vozilu. Osobama starijim od 65 godina dozvoljeno je kretanje radi preuzimanja penzija i to od 8 do 12 sati u periodu od ponedjeljka 06.04.2020.godine do petka 10.04.2020.godine.