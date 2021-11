U ZIMSKIM MJESECIMA NAJČEŠĆI UZROCI POŽARA SU NEOČIŠĆENI DIMNJACI

Sezona grijanja sa sobom donosi i neke od potencijalnih opasnosti, jer zbog nestručnog rukovanja pećima na čvrsta goriva često nastaju požari u objektima koji mogu dovesti i do smrtnog slučaja. Veliku ulogu u tome imaju i dimnjaci koji se trebaju redovno čistiti i održavati u saradnji sa dimnjačarskom službom. Razgovarali smo sa komandirom PVB ispostave Vogošća Damirom Mahmutovićem, koji nam je kazao kako postupiti u slučaju požara dimnjaka.

Sve su češći slučajevi paljenja čađi u dimnjacima u vrijeme sezone loženja što dovodi do požara. Do požara može doći od leta varnica iz grla dimnjaka po krovu, koje dospijevaju i na zapaljivi materijal u okolini. Takođe, požar se prenosi na građevinske elemente zgrade, kod nepravilno izgrađenih dimnjaka, što dovodi do zagrijevanja i paljenja krovnih greda. Razlozi za izbijanje požara mogu biti i pucanje dimnjaka zbog vrlo visoke temperature, koja nastaje prilikom gorenja čađi u dimovodnom kanalu, što kroz pukotine na dimnjaku može dovesti do širenja požara na okolni prostor.

U slučaju požara na dimnjaku ili bilo kojeg drugog nekontrolisanog širenja vatre, građani treba da pozovu Vatrogasnu jedinicu na broj telefona 123. Požar se nikako ne treba gasiti vodom istakli su iz PVB ispostave Vogošća. Zbog svega navedenog neophodno je da se svake godine, prije početka ili nakon grejne sezone izvrši čišćenje dimnjaka od strane stručnih lica i tako spriječi eventualno nastajanje požara.