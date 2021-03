U VOGOŠĆI PROLJETNA AKCIJA PRIKUPLJANJA KABASTOG OTPADA 27. I 28. MARTA

KJKP „Rad“ Sarajevo i ovog proljeća provodi akciju prikupljanja kabastog otpada koja je počela prošlog vikenda. U toku akcije građani vikendom (subotom i nedjeljom) iznose kabasti otpad, a u toku radne sedmice (od ponedjeljka do petka) ekipe „Rada“ isti prikupljaju i odlažu.

Narednog vikenda, u subotu 27. i nedjelju 28. marta planirano je akcija prikupljanja kabastog otpada na području općine Vogošća. Lokacije za odlaganje su kod hajfiša na mjesnim zajednicama Blagovac, Kobilja Glava, Semizovac, Svrake, Vogošća I i Vogošća II. Na području Mjesne zajednice Gora odlaganje je planirano kod Mjesne zajednice, na putu za Ljubinu kod Pilane i naselju Gora. U Mjesnoj zajednici Hotonj predviđene su lokacije kod nogometnog igrališta, Stambeni niz B-13, u Baricama na raskršću, na Menjaku kod trafo stanice i u Ugorskom kod džamije.

Iz KJKP „Rad“ zamolili su građane da se pridržavaju termina iznošenja kabastog otpada za općine u kojima stanuju.

Ukoliko građani imaju potrebu da prije početka ili po završetku akcije odvoza kabastog otpada odlože isti, iz „Rada“ naglašavaju da to mogu učiniti BESPLATNO na Reciklažno dvorište u sklopu RCUO Smiljevići (ulica Adema Buće br. 556) od ponedjeljka do subote u periodu od 7 do 19 sati i nedjeljom od 07:30 do 13:30 sati ili da pozovu broj telefona 033/641-051 i dobit će sve potrebne informacije.