U VOGOŠĆI DOSTOJANSTVENO I SKROMNO OBILJEŽEN 6. APRIL

Dostojanstveno i uz poruku da neće biti zaboravljeni borci koji su svoje živote dali u odbrani Sarajeva i Vogošće od fašižma tokom NOR-a (1941. – 1945.) u Drugom svjetskom ratu, da neće i ne smiju biti zaboravljeni oni koji su ovaj grad i ovu zemlju branili i devedesetih od iste pošasti, polaganjem cvijeća na Džindinom brdu i Centralnom spomen-obilježju šehidima i poginulim borcima (1992. – 1995.) Udruženje antifašista i boraca NOR-a Općine Vogošća je podsjetilo na važnost 6. aprila kroz našu historiju.

Polaganju cvijeća je prisustvovao i općinski načelnik Edin Smajić, koji je govoreći o značaju 6.aprila istakao da je borba protiv fašizma stalna zadaća i da ne smijemo zaboraviti one koji su dali svoje živote u toj borbi. Također kazao je da sada imamo još jednu borbu, ovaj put protiv nevidljivog neprijatelja i u kojoj svaki pojedinac mora dati svoj doprinos, radeći savjesno svoj posao, poštujući naložene mjere i pomažući u svom okruženju one kojima je to potrebno.

Zbog poštivanja odluke o zabrani javnih okupljanja, a u cilju sprečavanja širenja epidemije COVID-19, u Vogošći nije bilo posebnog obilježavanja 6. aprila – Dana oslobođenja Sarajeva i Vogošće. Na obje lokacije na kojima je danas položeno cvijeće ispoštovane su sve naložene mjere opreza.