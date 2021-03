U UZBUDLJIVOJ ODBOJKAŠKOJ UTAKMICI TROGLAV SAVLADAO VOGOŠĆU

U okviru 15.kola Superlige FBiH za žene grupa Jug OK Troglav savladao je u neizvjesnoj utakmici OK Vogošća rezultatom 3:2. U pet odigranih setova gošće iz Livna su bolje odigrale i uz dozu sreće došle do pobjede. Prvi set su dobile 25:21. Vogošćanke su nakon toga bolje odigrale u drugom i trećem setu, rezultatom 25:18 i 25:16 preokrenule su rezultat u svoju korist 2:1. U četvrtom setu Troglav dolazi do izjednačenja, a u posljednjem i do pobjede. Finiš utakmice pripao je gošćama, iako su Vogošćanke imale vodstvo 11:7 u posljednjem setu, Troglav je preokrenuo i na kraju slavilo ukupnim rezultatom 3:2. Bez obzira što je oslabljena u ovoj utakmici bila ekipa Vogošće i što nije upisala novu pobjedu, odbojkašice ovog kluba ohrabruje činjenica da su ostvarile cilj, a to je opstanak u ligi.

U narednom 16.kolu Superlige Vogošćanke očekuje derbi meč sa ekipom Ilijaša, dok će se Troglav sastati sa Čapljinom. Vogošćanke trenutno zauzimaju treću poziciju na tabeli sa 10 ostvarenih pobjeda i 5 poraza. Troglav je na petom mjestu sa 8 pobjeda i 7 poraza.