U TOKU REVIZIJA KORISNIKA DJEČIJEG DODATKA

U službi za Boračko -invalidsku zaštitu Općine Vogošća u toku je revizija korisnika dječijeg dodatka, nakada za civilne žrtve rata i invalidnina. Korisnici su dužni do 31. oktobra dostaviti određenu dokumentaciju u Centar za pružanje usluga građanima. Za dječiji dodatak korisnici trebaju dostaviti dokaz o prihodima, te školske potvrde za djecu do 15 godina ( za učenike do 20. septembra, odnosno za studente do 20. oktobra 2017. godine). Dokumetaciju trebaju dostaviti i roditelji djece iz kategorije RVI, kao i civilne žrtve rata. Također putem ove službe provode se aktivnosti na identifikaciji pripadnika boračke populacije. Od dokumenata na šalter broj 3 potrebno je dostaviti ovjerenu kopiju lične karte i prijavu o mjestu prebivališta.