U SUSRET KURBAN BAJRAMU

Zbog pogoršane epidemiološke situacije, a povodom nastupajućeg Kurban-bajrama, reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović je dao instrukciju svim organima i institucijama Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Ove insktrukcije se poštuju u Vogošći, kaže imam džemata Vogošća Muslija ef. Čeliković.

Instrukcija se odnosi na obavezno poštivanje naredbi i preporuka nadležnih državnih organa tokom obavljanja bajramskih obreda i obilježavanja ovog blagdana. Između ostalog, instrukcija nalaže poduzimanje niza mjera kako bi se zaštitilo zdravlje među kojima su temeljito čišćenje, dezinfekcija i provjetravanje džamija, mesdžida i drugih objekata u kojima se obavljaju namazi, a posebno za bajram-namaz. Mjere koje predviđaju i osiguranje dezinfekcionih sredstava za ruke na ulazu u džamije, kao i hlor za dezinfekciju obuće, onemogućavanje korištenja abdesthana, zajedničkih peškira i drugih predmeta i sredstava za zajedničku upotrebu, izrađene su uz konsultacije sa epidemiolozima i nadležnim kriznim štabovima.

Lica koja budu dolazila u džamiju dužna su:prije dolaska u džamiju obaviti potrebnu ličnu higijenu te uzeti abdest, posjedovati i pravilno nositi masku, izvršiti dezinfekciju ruku na ulazu, izbjegavati bliski kontakt i održavati propisanu fizičku distancu, nositi i koristiti vlastitu serdžadu, obuću odlagati u pojedinačne vlastite kese, po povratku kući primjenjivati higijenske mjere koje se odnose na presvlačenje odjeće i obuće i drugih higijenskih mjera prevencije i zaštite od infekcije.

Shodno infrastrukturnim mogućnostima kao i vremenskim prilikama predviđa se organizovanje klanjanja bajram-namaza na otvorenom. Čestitanja će se obaviti bez fizičkog kontakta i sa propisane distance. Džematski odbori su dužni angažirati redare za praćenje poštivanja propisanih mjera.

U instrukciji koja je upućena svim nadležnim organizacionim jedinicama u Islamskoj zajednici zahtijeva se otkazivanje masovnih bajramskih svečanosti i prijema, kao i drugih vjerskih manifestacija osim namaza.

Instrukcija predviđa i da se u džamijama do daljnjeg klanjaju samo farzovi, radi što kraćeg zadržavanja. Isto se odnosi i na džuma-namaz. Hutba se ograničava na 5 do 7 minuta, a dova uči odmah poslije farza. Sabah-namaz, na dan Kurban bajrama, u džematu će klanjati samo imam i džematski odbor. Džamije će za bajram-namaz biti otvorene 15 minuta prije početka namaza uz primjenu mjera zaštite. Sve navedene mjere će se nastaviti primjenjivati i nakon bajramskih dana ukoliko epidemiološke prilike to budu zahtijevale.

Također, prema instrukciji reisu-l-uleme, bajram-namazu ne smije prisustvovati osoba koja je pozitivna na koronavirus, koja je bila u kontaktu sa osobom koja je pozitivna na korona virusnu infekciju, osoba koja ima bilo koji simptom respiratorne infekcije (temperatura, kašalj, teško disanje i dr.), koja se nalazi u propisanoj izolaciji, ili pak ima nekoga od ukućana ili lica sa kojima je u redovnom kontaktu a koja je u samoizolaciji.