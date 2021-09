U SUBOTU 11. SEPTEMBRA UTRKA „VOGOŠĆA 5K“, OD 18 DO 21 SAT PRIVREMENA OBUSTAVA SAOBRAĆAJA U CENTRALNOM DIJELU VOGOŠĆE

Iz JU KSC Vogošća obavještavaju građane Vogošće da će zbog tradicionalne utrke “Vogošća 5K BH Telecom Night Run” koja će se održati u subotu, 11.09.2021. godine, doći će do privremene obustave saobraćaja u vremenskom periodu od 18,00 do 21,00 sati u ulicama:

Jošanička ulica (Trg Branilaca Vogošće), ulica Braće Kršo, Igmanska ulica, ulica Akifa ef.Biserovića, Jošanička ulica, ulica Izeta Delića, Most Vogošća (nova industrijska zona), ulica Hasana Merdžanovića, most Uglješići, Omladinska ulica, Stadion „Hakija Mršo“.

JU KSC Vogošća kao organizator utrke zahvaljuje se svima na razumijevanju.