U OŠ “ZAHID BARUČIJA” USPJEŠNO ZAVRŠEN NOVI PROJEKAT “MALI BOTANIČARI”.

Projekat “Mali botaničari” u kojem su učestvovali učenici OŠ “Zahid Baručija” je trajao oko tri mjeseca I u okviru projekta deset đaka je dobilo botaničke kutije u kojima se nalazi metalna lopatica, saksija, zemlja, ilustrovana brošuru sa uputama zasade, dnevnik za pisanje aktivnosti i ono najvažnije, sjeme rotkvice. Učenici su kroz tri mjeseca sa svojim edukatorima prošli kroz sve faze sadnja sve do finalnog proizvoda.

Danas su učesnici projekta dobili diplome jer su uspješno postali mali botaničari I uzgojili rotkvicu u svom domu. Kako kažu ovo im je motiv da se I ubuduće bave sličnim aktivnostima. Veliku podršku im je pružila učiteljica Seada Kuloglija koja je poznata po tome da kod učenika budi maštu i kreativnost.

Projekat “Mali botaničari” realizuje uduženje “Mali ambasadori” u saradnji sa Institut za razvoj mladih KULT i agencijom Sarajevo Insider – City Tours & Excursions. U projektu je učestvovalo 30 učenika iz tri osnovne škole, OŠ “Grbavica 2”, OŠ “Zahid Baručija” i OŠ “Safvet Beg Bašagić”. To su učenici uzrasta od šest do četrnaest godina, odnosno od prvog do petog razreda.

Oblast u kojoj se radi projekat je zaštita životne sredine. Cilj inicijative “Mali botaničari” jeste da se pojača senzibilnost djece prema prirodnoj sredini i stekne važnost o poljoprivrednoj proizvodnji, posebno onoj koja je iz vlastite zasade. Nadamo se da će ova inicijativa uticati da učenici dožive lični prostor stanovanja kao moguć prostor za ozelenjavanje.