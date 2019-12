U NOVOGODIŠNJOJ NOĆI POVEĆANE POLICIJSKE KONTROLE

Iz MUP KS obavještavaju građane da će tokom predstojećih praznika, aktivnosti policijskih službenika obuhvataju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu vozača u pogledu alkoholisanosti, sprečavanje i sankcionisanje u skladu sa zakonom nabavke, prodaje i upotrebe pirotehničkih sredstava, preventivno-represivne aktivnosti s ciljem sprečavanja vršenja krivičnih djela i narušavanja javnog reda i mira.

Kada su u pitanju koncerti koji će se održati kod Vječne vatre, na navedenom lokalitetu je planirana privremena obustava i izmjena režima saobraćaja, i to dana 30.12.2019. godine od 17,00 do 24,00 sati, kao i 01/02.01.2020. godine od 17,00 do 01,00 sati, te će i navedene manifestacije biti osigurane od strane policijskih službenika.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo koristi ovu priliku da svim građanima i posjetiteljima poželi mirnu, sretnu i uspješnu Novu 2020. godinu.