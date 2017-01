U NAŠU ZEMLJU STIŽE HLADNI TALAS

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje zbog niskih temperatura i mogućnosti jakih do olujnih udara vjetra. Niske temperature očekuju se u cijeloj zemlji. Građni koje smo zatekli na vogošćanskim ulicama kažu da su spremni za ekstremne uslove koji se predviđaju. Imaju obezbjeđeno grijanje, a ako ne moraju neće izlaziti iz svojih domova, što je jedna od preporuka Zavoda za javno zdravstvo KS. Za period od 6.do 8. januara predviđaju se minimalne temperature od -19 do -11 stepeni, na planinama i visoravnima minimalne temperature mogu dostići i vrijednost od -26 do -20 stepeni. Građani se ne boje hladnoće, jer pamte zime i sa nižim teperaturama i višim snijegom, a ističu zimu 1984.godine kao jednu od najhladnijih.