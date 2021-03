U NAJBOLJOJ UTAKMICI SEZONE ODBOJKAŠICE VOGOŠĆE POBIJEDILE GOŠĆE IZ NOVOG GRADA

U derbi utakmici 17. kola Superlige FBIH za odbojkašice grupa Jug koje je odigrana večeras u Sportskoj dvorani „Amel Bečković“ odbojkašice Vogošće su u najboljem izdanju ove sezone došli do velike pobjede protiv gošći iz Novog Grada rezultatom 3:2. Utakmica koje je trebala biti odigrana za vikend odložena je zbog epidemioloških mjera i zaista je šteta što je odigrana bez prisustva publike.

U meču koji je trajao duže od dva sata već prvi set je pokazao da nas očekuje neizvjesna utakmica koja će biti odlučena možda „na jednu loptu“. Prvi set pripao je djevojkama iz Novog Grada (23:25) no već u narednom setu Vogošćanke su pokazale da žele na jabolji mogući način završiti posljednji domaći susret u sezoni i drugi set su osvojile rezultatom 25:13. Treći set ponovo je bio neizvjesan i u samoj završnici pripao domaćim djevojkama rezultatom 27:23. U četvrtom setu gošće iz Novog Grada izjednačile su na 2:2 (19:25) i pitanje konačnog pobjednika odlučeno je u taj-brejku koji je pripao Vogošćankama rezultatom 16:14.



Pobjeda za veliku radost djevojaka iz OK Vogošća i za trenera Adnana Bjelopoljka i kruna na odličnu sezonu u kojoj je prvenstveni cilj bio opstanak u društvu Superligašica a koja će biti završena na drugom ili trećem mjestu prvenstvene tabele. Iz utakmice u utakmicu odbojkašice Vogošće igrale su sve bolje i bolje, pokazivale timski duh i zajedništvo što je na kraju i davalo rezultate.

Ovom pobjedom OK Vogošća i OK Novi Grad izjednačile su se po broju bodova na tabeli (37) s tim što ekipa Novog Grada ima bolji set količnik (40-17) od Vogošćanki (41-24). Do kraja prvenstva ekipi Vogošće ostalo je još da odigra meč protiv ekipe SA Volley koji je na programu u ponedjeljak u 17 sati u dvorani KŠC na Mejtašu. Djevojke iz OK Novi Grad utakmicu posljednjeg 18. kola igraju na domaćem terenu protiv Čapljine.