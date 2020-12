U KS KAZNE ZA KORIŠTENJE PIROTEHNIKE I DO 1.200 KM

Pred novogodišnje praznike policijski službenici MUP-a KS imaju pojačane aktivnosti na sprječavanju nelegalne prodaje i upotrebe nedozvoljenih prirotehničkih sredstava. Kao i proteklih godina upućeno je upozorenje građanima da ne koriste prirotehniku, a kazne su od 300 do 900 maraka, dok su za roditelje maljoljetnika one iznose od 400 do čak 1200 maraka. Prethodnih godina smanjena je upotreba ovih sredstava, a nisi zabilježeni slučajevi sa većim povredama kod osoba koje su koristile pirotehniku.

U Kantonu Sarajevo posjedovanje, paljenje, ustupanje, prodaja, kupovina i nuđenje petardi, kao i drugih pirotehničkih sredstava, bez odobrenja nadležnog organa, prekršaj je propisan Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira.