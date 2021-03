U KANTONU SARAJEVO OD SUTRA ZABRANA KRETANJA STUPA NA SNAGU U 21:00 SAT, ZATVARAJU SE UGOSTITELJSKI OBJEKTI NA 15 DANA, UZ NAKNADU

U Kantonu Sarajevo od sutra /petak/ 19.03.2021. godine na snagu stupa novi termin zabrane kretanja i to od 21:00 pa do 05:00 sati ujutro.

Zaključak o zabrani kretanja u ovom periodu donijela je Vlada KS na današnjoj sjednici, zbog drastično pogoršane epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo. Zabrana kretanja na snazi će biti narednih 15 dana.

Također, na period od 15 dana, počevši od 20.03.2021. godine u 05:00 sati, zabranjuje se rad ugostiteljskih objekata u Kantonu Sarajevo, uz dozvoljenu dostavu hrane i pića.

Zaključkom o zabrani rada ugostiteljskih objekata obuhvaćene su djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane ( KD 56.10) , te djelatnosti pripreme i usluživanja pića (KD 56.30).

Premijer Edin Forto poručio je da će Vlada KS odmah po usvajanju Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u KS, a koji će se naći pred Skupštinom KS naredne sedmice, spremiti paket pomoći za poslovne subjekte kojima je zabranjen rad.

Iz zabrane kretanja u KS-u izuzeti su svi uposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije COVID na području KS, uposlenici kojima se proces rada odvija u smjenama, međugradski i međunarodni prijevoz putnika, taxi služba, kao i vozači teretnih vozila u domaćem i međunarodnom transportu. Uposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije COVID , uposlenici kojima se odvija proces rada u smjenama, moraju imati odobrenje poslodavaca za kretanje u periodu od 21:00 uvečer pa do 05:00 sati ujutro narednog dana.

Danas je donesen i zaključak o produženju važenja svih ranijih mjera po preporukama Kriznog štaba.

Vlada upućuje riječi zahvalnosti zdravstvenim radnicima na bespoštednoj borbi za zdravlje i živote svih nas tokom pandemije, kao i stanovnicima Kantona Sarajevo koji u ovom teškom periodu poštuju preporuke struke i mjere koje su na snazi.

