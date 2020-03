U BIH POJEFTINILO GORIVO

Federalno ministarstvo trgovine primilo je danas više od 200 obavjesti o promjeni cijena nafte i sve se odnose na sniženje cijena. To znači da će od danas u BiH građani moći natočiti jeftinije gorivo i do 25 feninga. Sniženje je na snazi od 10. marta, a kreće se u rasponu od 5 do 25 feninga po litru. Građani Vogošće kažu da su uvijek za kada su cijene u opadanju i da im to znači, jer svjedoci smo da su poskupljenja sve veća i češća.

Promjene cijena korespondiraju s padom cijena nafte na svjestskim tržištima uzrokovanim globalnim problemom korona virusa.

Na američkom je tržištu, ipak, cijena barela pala za 32%, na 28 dolara. Ovako oštar dnevni pad cijena nafte nije zabilježen još od januara 1991. godine, kada su cijene potonuleza 33%.