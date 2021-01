TROVANJE PLINOM I KAKO POMOĆI UNESREĆENOJ OSOBI

Približavanjem zime i sezone grijanja raste opasnost trovanja plinom. Kako pomoći unesrećenoj osobi ukoliko dođe do trovanja i kakvi su simptomi objasnila je dr. Amra Husejnović-Čolić. Istakla je da je najbitnije provjetravanje prostorija i provjeriti instalacijske cijevi. Simptomi koji se pojavljuju su malaksalost, glavobolja, nemoć usljed čega dolazi do gubitka svijesti a u najgorem i do smrtnog ishoda. Ukoliko primjetimo bilo kakve simptome potrebno je odmah izaći na svjež zrak, otvoriti prozore ali i obavijestiti vatrogasce o problemu. O ovome smo razgovarali i sa vatrogascima koji ističu da su u kućanstvu velika opasnost neispravne peći i začepljeni dimnjaci što može izazvati gušenje. Poseban oprez potreban je pri korištenju bojlera ili plinskog grijača za vjetrovita vremena. Doktorica Husejnović-Čolić kazala je da je ugljen monoksid vrlo otrovan plin koji uzrokuje više smrtnih slučajeva nego svi ostali otrovi zajedno, zbog toga upozorava da vodimo računa i na vrijeme reagujemo.

Preporuka stručnjaka jeste da ukoliko mislite da ste izloženi trovanju ugljen monoksidom hitno izađete na svjež zrak. Nazovite vatrogasce i obavjestite ih o problemu i javite se svom ljekaru.