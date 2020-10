TRIFUNOVIĆ: U “ŽIVOM ŠTITU” NA ŽUČI

Na suđenju Miladinu Trifunoviću, optuženom za zločin protiv čovječnosti na području Ilijaša i Vogošće, svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine je ispričao da je iz “Planjine kuće”, gdje je bio zatvoren, odvođen na kopanje rovova i u “živi štit” na Žuči.

Zaštićeni svjedok A-2 ispričao je da je 11. septembra 1992. godine odveden u Svrake, u logor – zatvor u “Planjinu kuću”.

“Bili su stražari na ulazu, nas trojicu odveli su na sprat u jednu sobu”, kazao je svjedok, dodajući da je Branislav Vlačo rekao da trebaju imati “isti tretman kao ostali u podrumu”.

A-2 je ispičao da je u podrumu zatekao svoje komšije, te ljude iz Bioče, koji su bili muslimani, dodavši da je bio i jedan Hrvat.

U “Planjinoj kući”, gdje je bilo maltretiranja, kako je kazao, bio je zatvoren do polovine novembra 1992.

“Ako je situacija bila loša po Srbe na ratištu mi smo ispaštali. Odvodili su nas na ratišta da kopamo rovove. Redom sva ratišta na prostoru Vogošće”, kazao je svjedok.

Naglasio je da je sedam dana nakon zatvaranja u “Planjinoj kući”, 18. septembra 1992. godine, odveden u živi štit.

“U sedam sati ustajanje, ispred kuće smo se postrojavali. Bilo je za nas neuobičajno puno vojske, više vozila. Bio je vojni mini bus, neki džip maskirani”, ispričao je A-2 dodajući kako je Brane rekao da prvih 50 ljudi uđu u autobus.

Pojasnio je da su zatvorenici u grupama i ranije odvođeni na radove na Žuč.

“Kada smo došli gore rekli su nam da izađemo iz autobusa, stali smo u rupu, da bacimo krampe i lopate. Odvedeni smo na livadu. Meci zvižde, neki su stajali, gurali su nas puškama.(…) Mi smo malo više eskivirali, krili se, zalijegali. Nakon borbe došli smo do rovova koji su već bili prazni”, kazao je svjedok dodajući da je tada bilo poginulih i ranjenih zatvorenika.

Svjedok je na pitanje Odbrane kazao da se niko nije dobrovoljno javio da tada ide na Žuč.

Dodao je da je tada na Žuči bio i Brane Vlačo i da je poginuo Božur, pripadnik Vojske Republike Srpke (VRS).

Vlačo je pred Sudom BiH pravosnažno osuđen na 13 godina kao upravnik logora “Planjina kuća”, “Nakina garaža” i “Bunker”.

Tužilaštvo BiH tereti Miladina Trifunovića, kao nekadašnjeg komandanta Vogošćanske (Crnovrške) brigade VRS, da je učestvovao u širokom i sistematičnom napadu na civilno muslimansko stanovništvo sa područja Vogošće i Ilijaša u periodu od jula do decembra 1992. godine.

Prema optužnici, Trifunović je davao saglasnost podređenima da zatvorene civile iz “Planjine kuće” koriste za radove na prvim linijama borbenih dejstava iako je znao da to nije bezbjedno.

Goran Miličić, nekadašnji policajac Policijske stanice Vogošća, kazao je da je policija na Žuči držala tri rova.

Potvrdio je da mu je poznato da su muslimani bili zatvoreni u pansionu “Kod Sonje” i “Planjinoj kući”, te da ih je viđao na Žuči, dodavši da je neke poznavao iz Vogošće. Svjedok je kazao da mu nije poznato ko je mogao narediti njihovo dovođenje na Žuč.

“Sa njima je dolazio neko od stražara”, kazao je svjedok, koji je dodao da je siguran da to nije mogao narediti neko od policije.

Nakon što ga je tužilac Adis Nuspahić podsjetio šta je rekao u izjavi u istrazi 12. juna 2019. godine, Miličić je potvrdio da su zatvorenici na Žuči korišteni kao živi štit.

Miličić je na pitanje Aleksandra Lazarevića, jednog od branilaca, kazao da optuženog nije nijednom vidio na Žuči, da ga je jednom vidio u Vogošći i da su mu kolege rekle da je to Trifunović.

Nastavak suđenja zakazan je za 15. oktobar.

