TRIFUNOVIĆ: SVJEDOK RANJEN KADA JE IZVLAČIO RANJENOG NA BRDU ŽUČ

Na suđenju Miladinu Trifunoviću za zločine počinjene u Vogošći 1992. godine, svjedoci Tužilaštva Bosne i Hercegovine su ispričali kako su zarobljeni i vođeni na kopanje rovova, te u živi štit na brdo Žuč.

Izet Šehić iz Gornje Bioče kod Ilijaša je ispričao kako su ga srpski vojnici, nakon zatvaranja u osnovnoj školi u Gornjoj Bioči i industrijskoj školi u Podlugovima, doveli u logor “Planjina kuća” u Semizovcu. Iz “Planjine kuće” je odvođen na brdo Žuč, gdje je kopao rovove i nosio hranu vojsci. Šehić je rekao kako je na Žuči, gdje je bila prva linija fronta, “tri do pet puta izvođen u živi štit”.

“Uhvate nas deset. Vojnici idu iza nas na dva-tri metra i nekada pucaju pravo s našeg ramena”, objasnio je Šehić.

Šehić je rekao kako je jednog dana sa 40 zatvorenika doveden na Žuč. Prvo su, kako je posvjedočio, ušli u neku veliku rupu, gdje su ih vojnici ponudili čajem i cigarama. Nakon toga su vojnici tražili deset ljudi da dobrovoljno izađu, ali su, prema riječima svjedoka, svi pokušavali da to izbjegnu. Rekao je da je on izišao zajedno sa bratom i još nekoliko ljudi.

“Oni raspoređuju. Jedan vojnik uzme mene, drugi drugog i u strijelce. Kad ideš puca. Nije prošlo malo dvoje je palo. Selimović Nusret pao, Alija ranjen. Idemo naprijed, zapucaše oni i kažu ‘ne idite dalje’. Kad smo se vratili, Nusret metak u čelo. Dvojicu smo poginulih ukopali”, kazao je Šehić.

Svjedok se prisjetio njegovog drugog odlaska na živi štit kada su, prema njegovim riječima, poginula četiri zarobljenika iz “Planjine kuće”.

Na pitanje branioca Aleksandra Lazarevića ko je izdavao naređenja da idu na Žuč, Šehić je rekao da su to radili upravnik logora Branko Vlačo i izvjesni Špiro. Naređenja su na Žuči primali od Dragana Damjanovića, kako je kazao.

Sud BiH je 2015. godine osudio Branka Vlaču na 13 godina zatvora kao upravnika logora na području Vogošće. Dragan Damjanović je 15. decembra 2006. proglašen krivim za zločine protiv čovječnosti počinjene nad nesrpskim civilima na području općine Vogošća tokom 1992. i 1993. godine i osuđen na 20 godina zatvora.

Na upit Vijeća, svjedok je kazao da je među ubijenim i ranjenim na Žuči bilo i vojnika.

Miladin Trifunović, nekadašnji komandant Vogošćanske (Crnovrške) brigade Vojske Republike Srpske (VRS), optužen je za učešće u širokom i sistematičnom napadu na civilno bošnjačko stanovništvo s područja Vogošće i Ilijaša u periodu od jula do decembra 1992. godine. Kako se navodi u optužnici, Trifunović je davao saglasnost podređenima da civile zatvorene u “Planjinoj kući” koriste za radove na prvim linijama borbenih djelovanja iako je znao da to nije sigurno.

Drugi svjedok Tužilaštva BiH Nijaz Avdibegović iz Ilijaša je ispričao kako je dok je bio zatvoren u “Planjinoj kući” išao na brdo Žuč, gdje je kopao rovove i tranšeje. On je rekao kako je ranjen kada je izvlačio Hasana Fazlića.

“Prilikom izvlačenja Hasana Fazlića iz Lješeva ja sam bio ranjen (…) Mene su s muslimanske strane ranili. To je bilo između linija. Odveden sam na Pale, izvukli me vojnici. Prvo u Vogošću, a kasnije s Hasanom na Pale. Nakon četiri do pet dana prebačen sam u Beograd na liječenje”, kazao je, dodavši da je Fazlić u međuvremenu preminuo.

Rekao je da se ne sjeća da je na Žuči bio Vlačo.

Suđenje će biti nastavljeno 4. novembra.

/preuzeto sa BIRN BIH/