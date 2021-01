TRIFUNOVIĆ: RANJEN U ŽIVOM ŠTITU

Svjedok na suđenju Miladinu Trifunoviću, optuženom pred Sudom Bosne i Hercegovine za zločin protiv čovječnosti počinjen na području Ilijaša i Vogošće, ispričao je da je u živom štitu na brdu Žuč ranjen u nogu, kada je ubijen i ranjen veći broj osoba.

Mirsad Šehić se prisjetio 1. juna 1992. godine, kada je zajedno sa ocem i ostalim mještanima Gornje Bioče kod Ilijaša zarobljen i odveden u Osnovnu školu u selu. Nakon nekoliko dana, kako je rekao, odvedeni su u “Iskru” u Podlugovima, gdje su zatekli zatvorene žene iz okoline Ilijaša i Lješeva.

Izjavio je da je 72 dana bio u Podlugovima, nakon čega je oko 150 zatvorenika prebačeno u “Planjinu kuću” u Semizovcu, gdje su također zatekli zatvorene osobe iz Vogošće i Semizovca. “Planjinu kuću” nisu mogli napuštati jer su, kako je naveo, čuvari bili naoružani.

“Mene nisu udarali. Ali jesu mog oca. Udarili su ga nogom u glavu. Sjedio je pored vrata i jedan ga je udario”, dodao je Šehić.

Za vrijeme boravka u “Planjinoj kući” svjedok je, kako je ispričao, odlazio prema mjestu Misoča i kod fabrike TAS na kopanje rovova, kao i u sječu drva, a u restoranu “Sonja” je čistio sobe. Kazao je da je vođen i u živi štit na brdo Žuč.

“Rovove smo kopali gdje su bili srpski vojnici, na prvoj liniji pravili tranšeje i puškarnice. Nismo bili zaštićeni za vrijeme tog kopanja rovova”, opisao je svjedok.

Tokom jednog od odlazaka na brdo Žuč, opisao je Šehić, postrojeni su blizu saniteta i došao je kamion dobrovoljaca koji nisu imali uniforme. Nakon toga, kako je ispričao, prozvan je zajedno sa oko još deset osoba te im je rečeno da idu na živi štit i da jave ukoliko vide nešto.

Šehić je izjavio da su tom prilikom mnoge osobe ranjene i poginule, dok je on ranjen u desnu nogu. Ispričao je da je Hajro Šehić ranjen u nogu i da je kazao da je Srbin kako bi ga previli u ambulanti u Vogošći. Kasnije je prebijen jer je rekao da je Srbin, dodao je svjedok.

Naveo je da je on 25. oktobra 1992. godine razmijenjen kod benzinske pumpe INA u Brezi.

Svjedok Šehić je dao iskaz na suđenju Miladinu Trifunoviću, nekadašnjem komandantu Vogošćanske (Crnovrške) brigade Vojske Republike Srpske (VRS). Trifunović je optužen za učešće u širokom i sistematičnom napadu VRS-a na civilno bošnjačko stanovništvo s područja Vogošće i Ilijaša od jula do decembra 1992. godine.

Prema optužnici, Trifunović je davao saglasnost podređenima da zatvorene civile iz “Planjine kuće” koriste za radove na prvim linijama borbenih djelovanja, iako je znao da to nije sigurno.

Naredno suđenje je zakazano za 5. februar, kada je planirano saslušanje dva svjedoka Tužilaštva BiH.

/preuzeto sa BIRN BIH/