TRIFUNOVIĆ: POJEDINCI VODILI ZATVORENIKE NA KOPANJE

Pred Sudom Bosne i Hercegovine danas je nastavljeno suđenje za ratne zločine počinjene na području Vogošće, prilikom kojeg je svjedok Državnog tužilaštva kazao da je čuo kako su na brdo Žuč pojedinci vodili zatvorenike na kopanje.

Svjedok Momčilo Kenjić ispričao je tužitelju Adisu Nuspahiću da je komandant Blagovačkog bataljona, koji je bio u sklopu Vogošćanske brigade, u početku bio Miladin Trifunović, kojeg je poznavao odranije.

“Vogošćanska brigada je formirana u maju. Komandant je bio Jovan Tintor, a zamjenik je bio Miladin. (…) Od sredine septembra Miladin je imenovan za komandanta brigade”, kazao je svjedok.

Drugostepeno vijeće Suda BiH je Jovanu Tintoru u martu 2019. smanjilo kaznu zatvora na deset godina za zločin protiv čovječnosti počinjen 1992. na području Vogošće. Tintor je prvostepenom presudom godinu dana ranije proglašen krivim po sedam tačaka optužnice za učešće u širokom i sistematičnom napadu na nesrpsko stanovništvo Vogošće u periodu od aprila do kraja jula 1992. godine. Istom presudom Tintor je oslobođen nekih navoda iz optužnice.

Tužilac je pročitao dio iz ranijeg iskaza datog 2019. godine u kojem stoji da je svjedok rekao kako je Trifunović u mjesecima prije septembra “faktički bio komandant i da ga niko nije osporavao”. Svjedok je na to odgovorio kako je Trifunović bio Tintorov pomoćnik.

Trifunović, nekadašnji komandant Vogošćanske (Crnovrške) brigade Vojske Republike Srpske (VRS), optužen je za učešće u širokom i sistematičnom napadu na civilno bošnjačko stanovništvo s područja Vogošće i Ilijaša u periodu od jula do decembra 1992. godine.

Kako se navodi u optužnici, Trifunović je davao saglasnost podređenima da civile zatvorene u “Planjinoj kući” koriste za radove na prvim linijama borbenih djelovanja, iako je znao da to nije sigurno.

Tužilac je svjedoku ukazao na naredbu od 6. juna 1992. godine na kojoj je potpis Vukote Vukotića, komandanta Operativne grupe, a po kojoj se Trifunoviću određuje funkcija komandanta Vogošćanske brigade. Odbrana Trifunovića je rekla da će u narednom periodu problematizirati Vukotićev potpis na tom dokumentu.

Na pitanje da li je Trifunović bio na linijama na brdu Žuč, svjedok je kazao kako je to vjerovatno bio slučaj, na što je tužilac pročitao raniji iskaz u kojem tvrdi da je Trifunović “gotovo svakodnevno obilazio linije, pogotovo na brdu Žuč”. Svjedok je kazao kako ne zna da je to rekao tokom ranijeg ispitivanja.

Svjedok je na pitanje tužitelja o tome da li je u Vogošći bilo mjesta gdje su zatvarana lica odgovorio potvrdno, ali je dodao kako nije znao ko je u njemu bio. Tužitelj je i u ovom slučaju pročitao raniji iskaz u kojem svjedok tvrdi kako su u zatvorima bila lica “muslimanske nacionalnosti”.

Kenjiću nije bilo poznato da li su na Žuč odvođeni zatvorenici, na što je tužitelj pročitao raniji iskaz u kojem je kazao kako su “zatvorenici slani na Žuč radi obavljanja radova”, nakon čega je on dodao da je slušao takve priče.

“Čuo sam da su pojedinci vodili zatvorenike na kopanje. Nije mi bilo poznato da su neki ranjeni ili poginuli”, rekao je svjedok, na što je tužitelj pročitao dio ranijeg iskaza u kojem je svjedok kazao kako mu jeste poznato da su “neki muslimani zatvorenici poginuli ili ranjeni na Žuči”.

Na pitanje da li je neko vodio evidenciju o poginulim zatvorenicima, svjedok je odgovorio da bi to možda mogao biti neko u zatvoru, a tužilac je potom pročitao raniji iskaz u kojem je svjedok rekao da je “o tome bio obavještavan Miladin”.

“Ne sjećam se da sam to izjavio”, prokomentarisao je svjedok Kenjić.

Trifunovićev branilac, advokat Aleksandar Lazarević, na početku unakrsnog ispitivanja pitao je svjedoka da li je pročitao sadržaj ranije datog iskaza iz 2019. godine prije nego ga je potpisao, na što je Kenjić odgovorio negativno.

Svjedok je na pitanje Odbrane o tome ko može imenovati komandanta brigade odgovorio da to može biti komandant korpusa. Također, svjedok je objasnio da je veći dio brda Žuč bio u okviru zone odgovornosti Rajlovačke brigade. Odbranu je zanimalo da li je za vrijeme oporavka Trifunovića nakon ranjavanja u septembru 1992. godine od njega dobijao naredbe.

“Ne, ali su mu dolazili kući na konsultacije”, kazao je svjedok nakon potpitanja Sudskog vijeća.

On je, nakon toga, negativno odgovorio i na na upit Odbrane o tome da li je nad zatvorima ingerenciju imala Vogošćanska brigada.

Svjedok je rekao kako “nije vidio da je iko pitao Miladina”, nakon konstatacije Odbrane da su komandanti bataljona, bez obavještavanja brigade, direktno od uprave zatvora tražili zatvorenike.

Nastavak suđenja planiran je 17. februara.

/preuzeto sa BIRN BIH/